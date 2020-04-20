حديقة الأورمان: صورنا المناظر الطبيعية عشان الناس تشوفها في بيوتها

قال الدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان، إنّ الحديقة كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال أعياد شم النسيم، لكن وبسبب انتشار فيروس كورونا، أغلقت الحدائق.

وأضاف فوزي خلال مداخلة عبر "سكايب" على فضائية "DMC"، أنّ إدارة الحديقة نقلت صورة الحديقة للمواطنين عن طريق عمل تصوير كامل للحديقة من أزهار وأشجار وشجيرات ونباتات متسلقة، وما تحويه الحديقة: "صورنا كل ده والأماكن اللي كانوا هيتفقدوها في الحديقة".

وأوضح أنّ العرض جاء تحت عنوان "حديقة الأورمان في منزلك"، وهي مبادرة جديدة من وزارة الزراعة لقضاء المواطنين شم النسيم في المنازل.

وأكد أنّ الأجهزة التنفيذية تتابع عن كثب غلق الحدائق والمتنزهات للوقاية من فيروس كورونا: "الإغلاق جاء على حدائق مصر وليس الأورمان وحدها"، مشيرا إلى أنّ الحديقة جاهزة لاستقبال المواطنين بعد انقضاء الفترة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب تفشي الفيروس.