حديقة في بيتك.. "الزراعة" تنتج تسجيليا عن "الأورمان" لبثه في شم النسيم

أنتج قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيلما تسجيليا عن حديقة الأورمان، سيذاع يوم شم النسيم، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن حديقة الأورمان كانت تستقبل آلاف المواطنين من مختلف المحافظات؛ للاحتفال بأعياد شم النسيم، بين الزهور والأشجار والمسطحات الخضراء، لكن هذا العام أغلقت نظرًا لظروف فيروس كورونا، وحفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أن وزير الزراعة وجه بإنتاج فيلم تسجيلي من خلال قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة عن الحديقة، يذاع يوم شم النسيم، بهدف توصيل الحديقة للمواطن حتى يستمتع بمشاهدتها وهو في منزله.