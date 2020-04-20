سوء تقدير للأزمة.. أمريكا صدرت معدات طبية إلى الصين في يناير وفبراير

كشفت بيانات ووثائق حكومية أمريكية، اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة صدرت معدات طبية وأقنعة واقية إلى الصين في شهري يناير وفبراير الماضيين بملايين الدولارات.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تصدير المستلزمات الطبية للصين جاء بتشجيع من الشركات المصنعة الأمريكية، وهو ما اعتبرته "خطوة تؤكد فشل إدارة الرئيس دونالد ترامب في تقدير خطر فيروس كورونا".

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الأقنعة الواقية والمواد ذات الصلة التي جرى تصديرها من الولايات المتحدة إلى الصين، ارتفعت بأكثر من 1000% في هذين الشهرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي من من 1.4 مليون دولار إلى نحو 17.6 مليون دولار.

واشتملت الشحنات التي جرى تصديرها من الولايات المتحدة إلى الصين على معدات الحماية الشخصية الرئيسية، مثل القفازت وأجهزة التنفس والملابس الواقية.

ونقلت الصحيفة عن لويد دوجيت، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقرطي، قوله: "بدلا من اتخاذ خطوات للتأهب للوباء، تجاهلوا نصيحة خبير تلو الآخر.. الناس الآن يموتون بسبب عدم وجود إمدادات كافية من معدات الحماية الشخصية".

وبينما كانت الصين في بداية الأزمة تسابق الزمن من أجل احتواء الفيروس، لم يكن هناك شعور "جدي" لدى البيت الأبيض بخطورتها، بل وتجاهلت تقارير استخباراتية مبكرة بخصوص خطورة الجائحة.