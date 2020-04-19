عاجل.. وفيات كورونا في أمريكا تتخطى الـ40 ألفا والإصابات 755 ألفا

تخطت الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الـ 40 ألفا والإصابات أكثر من 755 ألف إصابة حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 735 ألف شخص عقب تسجيل ما يقرب من 34 ألف حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الجامعة، في أحدث بيانات لها، أصدرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إجمالي عدد الإصابات قد بلغ 735 ألفًا و287 حالة، كما جرى تسجيل 39 ألفًا و90 حالة وفاة منذ بدء تقشي المرض.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى أن الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا بلغت مليونين و330 ألفًا، كما وصل عدد الوفيات إلى 160 ألفًا و925 حالة على مستوى العالم.