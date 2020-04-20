رمضان عن ظهوره مع الزعيم بعمل مشترك: صعب.. المنتج "مش هيبقي معاه يعيش"

قال الفنان محمد رمضان، إنَّ الفنان عادل إمام هو "أستاذه" وقد استضافه في إحدى المرات بالمنزل، موضحًا "الأستاذ عادل أكبر من أي كلام".

وأضاف "رمضان" خلال تسجيل مصور له مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، أنَّه "من الصعوبة بمكان أن يجتمع مع الفنان عادل إمام في عمل مشترك، لأنه من الصعب على المنتجين جمعهمها سويا في عمل فني واحد".

رمضان يكشف مطالبته لنجل الزعيم بالتوسط له للتمثيل أمام عادل إمام في 2017

وتابع: "مش هيبقي معاه يدفع للمخرج والمصور، وممكن ميبقاش معاه يعيش"، موضحًا أنَّه في 2017 طلب من الفنان محمد إمام نجل الزعيم التوسط له بالظهور في مشهد أمام الأخير: "أنا كنت حابب إنه يكون في تاريخي إني مثلت مع عادل أمام، والصغير اللي يروح للكبير وأنا مش هاخد فلوس وأطلع أمثل قصاده ده أهم من أي فلوس في الدنيا".

رمضان: أصبحت "نمبر وان" بفضل التخطيط والإخلاص

وأكَّد أنَّه الأعلى أجرا والأغلى على مستوى الوطن العربي: "بيكون أغلى مسلسل في MBC والقنوات العربية والمصرية، وأغلى إعلانات، وبناءً على ده أجري أغلى أجر"، مشيرًا إلى أنه قد أصبح "نمبر وان" من خلال منظومة متكاملة وفريق عمل وتخطيط كان أساسه النجاح والإخلاص في العمل: "الإخلاص أهم من التخطيط، وهو سر نجاح أي شيء في العالم".