محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته: ربنا يحفظ بناتنا جميعا

نشر النجم محمد رمضان، صورة جديدة برفقة ابنته الكبرى حنين، وهو يقبلها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب في تعليقه على الصورة: "ربنا يحفظ بناتنا جميعا".

وأطلق الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" أغنية "مين يلومنا" من غناء الفنان أحمد سعد، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس" الذي يخوض به محمد رمضان السباق الرمضاني.

أغنية "مين يلومنا" من كلمات سارة سعيد ولحن هيثم نبيل وتوزيع موسيقي عادل حقي.

يُذكر أنَّ مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.