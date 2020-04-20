تاج الدين: بدأنا تجربة أفيجان لعلاج كورونا.. ونتمنى نتائج طيبة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنّ المصريين عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، خاصة أنّها تهدف لحماية المواطنين.

وأضاف تاج الدين، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية اسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر ما زال في حدود المتوقع، متابعا: "احتمالات الوفاة كبيرة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يجب أن نكون حريصين تماما عليهم لمنع انتقال الفيروس لهم، وهذا يحدث مع الالتزام بإجراءات الدولة ومنع التكدسات والزحام، وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وتابع مستشار الرئيس للصحة والوقاية، أنّه كلما زاد عدد المصابين، زاد بالتالي عدد العدوى في المخالطين لهم، وهذا ما يحدث في العالم كله، موضحا أنّ القطاع الصحي في مصر يبذل جهدا كبيرا لترصد وتتبع المخالطين للمصابين، كما أنّ بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج الفيروس، من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج في العالم.

وأكد تاج الدين أنّ دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، أخذ شهرة عالمية، وهو متداول في اليابان منذ عام 2014، ويستخدم ضد الفيروسات: "الصين عملت علاج مشابه ليه وحقق نجاح كبير، وبدأنا تجربته إكلينيكيا في البحث العلمي والصحة والمستشفيات، ونتمنى أن يثبت نتائج طيبة".