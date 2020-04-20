في شم النسيم.. هدوء بالبحر الأحمر والشواطئ بلا زوار

وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم والتواصل مع العناصر الأمنية لتأمين الشواطئ والتأكد من إغلاقها و خلوها من المواطنين واتخاذ الاجراءات القانوية حيال المخالفين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2020 بالإغلاق التام للشواطئ والحدائق يوم شم النسيم.

وفي مدينة رأس غارب، تفقد صباح اليوم الاثنين، اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة يرافقه قوة أمنية من قسم الشرطة، شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، للتأكد من خلو الشاطئ من المواطنين، مشدداً على تواجد العناصر الأمنية بالشاطئ.

وشدد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، على تنفيذ قرار غلق الشواطئ العامة والخاصة بالفنادق والقرى السياحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه "وجدي" بالمرور على جميع الشواطئ والحدائق على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

وشددت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا على القرى والفنادق السياحية بعدم السماح بوجود أية تجمعات والالتزام التام بإغلاق الشواطئ والكافتيريات، ووجهت بعدم السماح بإقامة احتفالات بأعياد شم النسيم على الشواطئ، والكشف على القادمين إلى المدينة عبر الكمائن الأمنية من السكان الأصليين وعدم السماح بالتوافذ من المدن أو المحافظات الآخرى.

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة، أكد اللواء سعد البدري رئيس مدينة القصير، على الهدوء التام بشواطئ المدينة وخلوها من المواطنين، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للشواطئ والحدائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمدينة، موضحاً أن الوحدة المحلية أعدت خطة شاملة للوقوف على آخر المستجدات على مدار الساعة.