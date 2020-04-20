محافظ الإسكندرية: التزام كامل من المواطنين بإجراءات الحظر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يقوم بعدة جولات منذ السابعة صباحا على كورنيش الإسكندرية، للتأكد الكامل من تنفيذ إجراءات الحظر التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم إغلاق الكورنيش تماما ولا يوجد أي تواجد للمارة على الإطلاق، كما أنه لا توجد أي حركة للسيارات علي طريق الكورنيش، مشيرا إلى أن هناك التزاما كاملا من جانب المواطنين بتنفيذ الإجراءات.

وأعرب الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن آسفه لعدم استقبال المحافظة للزائرين خلال الاحتفال بشم النسيم مثل كل عام، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل القائمين على المحافظة يقومون بالتواجد في الشوارع لمتابعة الإجراءات وعدم اختراق أي منها.

وقال محافظ الإسكندرية، كلنا هذا العام سوف نلتزم ونحتفل بشم النسيم في المنازل، كما وجه التهنئة، إلى كل المصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، موضحا أن الوضع اليوم على ما يرام ويعتبر مثالا يحتذى به في كل المحافظات.