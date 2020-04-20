الحكومة توافق على تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية

وافق مجلس الوزراء، على تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية والفندقية وذلك لحين صدور قانون الضريبة العقارية.

كما وافق المجلس أيضا على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير.

جدولة سداد مديونيات ومستحقات المرافق على 36 شهرا

وأشار الخطاب الذي أرسله مجلس الوزراء إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى أنه جرت الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يكون السداد بداية من شهر أكتوبر المقبل، أو بعد 3 أشهر من انتهاء أزمة فيروس كورونا، أيهما أطول، على أن يجري جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرا من بدء السداد مع النظر في مد المهلة بعد انتهاء هذه الفترة، على أن يشمل هذا القرار أيضا شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.

تأجيل البت في مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار

واشار الخطاب إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت في مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار لمزيد من الدراسة والتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الإطار في ضوء ما جرى في الاجتماع من مناقشات وعرض الموضوع متكاملا في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم "1" لسنة 1972 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية واتخاذ اجراءات الاستصدار، مع الأخذ في الاعتبار زيادة المهلة المحددة لمالكي الوحدات السياحية لمدة عام، وإضافة المطور العقاري حسب الأحوال.

ارتياح في الأوساط السياحية لقرارات الحكومة لدعم القطاع

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، والبنك المركزي، تقوم بإجراءات قوية وداعمة لمساندة قطاع السياحة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ومنها وقف الضريبة العقارية لمدة 3 شهور، وإلغاء القوائم السلبية بالبنك المركزي، وتوفير تمويل بفائدة مخفضة للسياحة، وغيرها الكثير.

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التي جرى اتخاذها لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة، ورغبتها في عودتها إلى أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح ضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن القطاع السياحي يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة نتيجة ما يجري اتخاذه من إجراءات، وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.