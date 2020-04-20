"180 ثانية".. تفاصيل فيديو "حنين" المنسوب لها بالتحريض على الفسق

"180 ثانية" هى مدة فيديو لفتاة تدعى "حنين" على التيك توك، وتظهر فيه وهى تتحدث وتحرض الفتيات بالدخول إلى غرفهم وفتح الكاميرا، مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 36لـ3000 آلاف دولار.

وبمجرد انتشار الفيديو، سادت حالة من الجدل والهجوم على الفتاة التى ظهرت فى الفيديو وتدعى "حنين" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واعتبرها عدد كبير من المتابعين والمواطنين بأنها تحرض على الفسق.

فيما كشفت مصادر أمنية إنّ الجهات الفنية المختصة تفحص الفيديو الذي بثّته الفتاة على تطبيق تيك توك، لتحديد مكان البث وهوية الفتاة، والتحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق.

وأضافت المصادر أنّ قوات الأمن تحركت بعد ظهور الفتاة في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة العامة للتحقيق.

وظهرت الفتاة في الفيديو، قائلة: "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار".