"الإفتاء" عن فيديوهات "تيك توك" الساخرة من الصلاة: احذرو غضب الله

حذرت دار الإفتاء المصرية، من انتشار بعض مقاطع الفيديو على تطبيقي تيك توك وفيس بوك لشباب وفتيات يصلون في المنزل ويقومون فيها بالاستهزاء والسخرية من الصلاة، مؤكّدةً أنَّها أفعال مشينة تستوجب غضب الله.

وذكرت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "‫انتشرت بعض مقاطع الفيديو على التيك توك والفيس بوك لشباب وفتيات يصلون في المنزل ويقومون فيها بالاستهزاء والسخرية من الصلاة وبعضهم يدخن خلال الصلاة، فاحذروا أيها الشباب من هذه الأفعال المشينة التي تستوجب غضب الله عز وجل ونحن الآن في أمسّ الحاجة إلى رضا الله ولطفه بعباده".