"حفل جماعي".. ضبط 16 شابا وفتاة يمارسون الرذيلة في ناد صحي بالنزهة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة القبض على 10 فتيات و6 شباب لاتهامهم ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة "جنس جماعي"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لرجال مباحث الآداب بوجود نادٍ صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب، وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي.

كما أنشأوا مواقع على شبكة الإنترنت وحساب على فيس بوك لتسويق نشاطهم غير المشروع، وأضافت التحريات أن راغب المتعة يدفع 4 آلاف جنيه في جلسة المساج وممارسة الرذيلة.

وألقي القبض على 10 سيدات و6 شباب في حفلة جنس جماعي داخل النادي، وعثر على مبالغ مالية ضخمة وأدوات جنسية، وبالعرض على نيابة النزهة وجهت لهم تهم ممارسة الدعارة وأعمال القوادة ومخالفة قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات.