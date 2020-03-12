بكفالة 60 ألف جنيه.. إخلاء سبيل مدير نادي صحي في مصرع العروس "ندا"

قررت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ إخلاء سبيل مدير نادي صحي في النزهة بضمان مالي قدره 60 ألف جنيه، في واقعة مصرع عروس النزهة، ندا سامي، إثر حريق بالنادي وقت خضوعها لجلسة علاج طبيعي .

كشفت تحقيقات نيابة النزهة تفاصيل حريق نادي "سبأ" الصحي في النزهة الذي أسفر عن وفاة فتاتين إحداهما عروس متزوجة منذ 4 أشهر تدعى "ندا" والأخرى خادمة فلبينية إثر ماس كهربائي.

وأوضحت التحقيقات أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي مفاجئ بلوحة الكهرباء الرئيسية وأن الفتاتين توفيتا بالاختناق وتسلمت النيابة تحريات المباحث والتى أظهرت عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، وصرحت النيابة فى وقت سابق بدفن جثة الفتاتين بعد أن ناظرتهما.

ووضح من التحقيقات والتقرير الطبي المبدئي إصابة الفتاتين بحروق واختناق تسبب في وفاتهما، وأكد التقرير عدم وجود شبهة جنائبة وراء الحادث. واستدعت النيابة مدير النادي الصحي لسماع أقواله في الحادث وشكَّلت لجنة من المحافظة لمعاينة الحريق وأعداد الخسائر وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث وموافاة النيابة بأسبابه.