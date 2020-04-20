"الأموال العامة" تضبط 9 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، في كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية، واعترفا بنشاطهما في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كما ضبط 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بالاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، بالدقهلية، واعترفوا بنشاطهما في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وضبط عامل في سوهاج بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يجرى تحويله، ما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

واعترف بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

كما ضبط طالب جامعي يتهمة الاشتراك مع شقيقه، يعمل في إحدى الدول العربية، بمُمارسة نشاط واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ يحوله، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

واعترف بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

كما ألقي القبض على أحد الأشخاص في بورسعيد بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي من خلال أحد الأشخاص يشتري العملات الأجنبية من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بإيداع ما يعادلها بالجنيه في حسابتهم البنكية مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية إيداع، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع الهارب.

وتبين أن حجم تعاملاتهما، خلال عام طبقا للفحص المستندى وصلت إلى ما يعادل 4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.