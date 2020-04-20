لو حسيت بأعراضه.. أماكن استقبال حالات تسمم وجبات شم النسيم

يأتي عيد الربيع كل عام، ويحتفل به المصريون بالخروج والتنزه في الحدائق العامة، وتناول وجبة شم النسيم والتي تحتوي على الفسيخ والرنجة والملوحة، واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وشددت تلك الإجراءات لمنع التجمعات للاحتفال بعيد شم النسيم بغلق الحدائق العامة وإيقاف المواصلات العامة على مدار اليوم لمنع التنقل.

وعن تناول الأسماك المملحة، تداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نيتهم في تناول الرنجة والفسيخ، لذلك أعلنت وزارة التعليم العالي أنّه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى.

وترصد "الوطن" لمتابعيها أرقام هواتف وعناوين المستشفيات الجامعية للتوجه لها على الفور، حال الشعور بالتسمم، كالتالي:

- مستشفى قصر العيني التعليمي: بكلية طب القصر العيني بالجيزة، وللاستعلام يمكن الاتصال على الرقم 23643524 .

- مستشفى قصر العيني الفرنساوي: 27 نافذة شيم الشافعي بكورنيش النيل، وللاستعلام يمكن الاتصال على 23654060 أو 23654061.

- مستشفى الطلبة: 15 ش جمال الدين عفيفي بميدان الجيزة أمام المدينة الجامعية للطالبات.

- مستشفى ثابت ثابت: محطة الأريزونا ش رزق حنا من شارع حسني متولي الهرم، وللاستفسار يمكن الاتصال على 0233970803.

وجرى توفير فريق طبي يضم عددا من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

كما وفرت وزارة الصحة خطا ساخنا للتواصل مع المواطنين للاستفسار عن كل ما يخص فيروس كورونا، وإذا كان لديك أي تساؤلات عن فيروس كورونا يمكنك التواصل من خلال الرقم 105.