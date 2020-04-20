لأول مرة.. القناطر الخيرية تمتنع عن استقبال الزوار في شم النسيم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية في حدائق القناطر في يوم شم النسيم يرافقه المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري والمهندس أشرف دوريش رئيس إدارة ري القناطر والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس القناطر، للاطمئنان على خلوها من التجمعات أو الزائرين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، خلال الجولة إن حدائق القناطر المعروفة بمنتجع الغلابة، أغلقت اليوم أبوابها لأول مرة منذ نشأتها أمام الزائرين في احتفالات أعياد شم النسيم بسبب فيروس كورونا، حيث كانت الحدائق في الأعوام السابقة تسجل أعلى نسب حضور في هذه المناسبة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التي تشتهر بها مدينة القناطر الخيرية.

وأكد المحافظ، أن حدائق القناطر وشبرا الخيمة وبنها وكافة أنحاء المحافظة شهدت التزاما كاملا من المواطنين بعدم الخروج إليها للاحتفال بأعياد الربيع كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأهاب المحافظ بالمواطنين استمرار رفع الوعي بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء قد أصدر قرارا بوقف حركة جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة وجميع وسائل النقل الداخلي والمحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وجميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بنطاق المحافظة ويمنع دخول أي مواطن إليها يوم شم النسيم.