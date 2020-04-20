ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بالحجر الصحي في قها إلى 76 حالة

أعلن مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، خروج متعافي جديد من فيروس كورونا بعد تماثله للشفاء ويدعى "رمضان بندار" مقيم بمحافظة الشرقية، بعد تمام شفائه من فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 76 حالة على مدى الأيام الماضية.

ووجه المتعافي الجديد الشكر للفريق الطبي في المستشفى، مؤكدا أنه وجد عناية فائقة داخل المستشفى خلال فترة العلاج، مشيرا إلى أنه شعر بدور برد في بداية المرض، وعندما نقل للحميات اكتشفوا أنه مصاب بكورونا ولكنه فوجئ بمستوي الخدمة المقدمة في مستشفي العزل.

وقال "بندار" إن ما شاهدناه من الفريق الطبي بالمستشفى يعد رمزا للرحمة فهم لم يقدموا العلاج الطبي فقط، وإنما علاج نفسي كان له بالغ الأثر في تحسن حالتي وحالات المرضى الآخرين.

بينما أكدت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 76 حالة بعد خروج 10 حالات جدد أول أمس وحالة اليوم من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3 حالات.

وقالت "حتاتهة" إن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس. وأضافت أن المستشفي لاتعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة . وأوضحت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي