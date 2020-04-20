نائب: نهاية أردوغان اقتربت بعد خسائره الفادحة في ليبيا

وجّه محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، تحية للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يواصل انتصاراته وبات يسيطر على حي القابلية بمنطقة عين زارة الليبية.

وقال زين الدين في بيان عنه اليوم، إنّ بواسل وأبطال الجيش الوطني الليبي، كشفوا للعالم كله ضعف النظام الإرهابي التركي ممثلا في رجب طيب أردوغان، بعد أن أصبحت الأراضي الليبية مقبرة كبرى لكل مرتزقة وغزاة أردوغان.

وأكد النائب، أنّ نهاية النظام التركي الإرهابي ستكون على يد الجيش الوطني الليبي، الذي كشف للشعب التركي الشقيق أوهام وأحلام وأكاذيب أردوغان، ما أدى إلى زيادة حدة المعارضة التركية ضد رجب طيب أردوغان، الذي اقتربت نهايته بعد خسائره الفادحة داخل ليبيا.