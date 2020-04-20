برلماني: الاعتماد الإضافي بالموازنة لن يمس مخصصات أخرى

أوضح النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة يستهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، بتعويض الشركات وقطاعات الأعمال المتضررة من الأزمة.

وقال الفقي لـ"الوطن"، إنه سيجرى تمويل الاعتماد الإضافي في الموازنة من مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي جرى تخصيصها من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا، دون المساس بالاعتمادات الأخرى أو المخصصات الحالية للتعليم والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن ميزانية هذه القطاعات جرى تحديدها مسبقا ولا يجوز المساس بها.

وأضاف النائب أن الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة يأتي لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل من خلال ضخ هذا المبلغ بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات، وكسر حالة الركود التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.