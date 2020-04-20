"واكلينها والعة 2" لـ شريف رمزي على "النهار" في رمضان

أعلنت شبكة قنوات "النهار"، عن عرض مسلسل "واكلينها والعة" الجزء الثاني، علي شاشتها في رمضان 2020.

المسلسل يتناول قضية اجتماعية في إطار كوميدي من خلال 3 عائلات تعيش في عمارة واحدة، إحدى العائلات تتكون من زوج وزوجته تحدث بينهما خلافات دائما فيستعينا بإنسان آلي يساعدهما في أعمال المنزل.

وعرض الجزء الأول فى 2017، حيث يعد أول عمل درامي تم عرضه بشكل حصري على الإنترنت من خلال شبكة iFLIX العالمية، وذلك في موسم رمضان.

يناقش المسلسل بعض القضايا التي تهم المواطن المصري ويركز على الغلاء وارتفاع الأسعار، واختلاف العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر وكيف أثر ذلك على المجتمع والعائلات وذلك من خلال 3 عائلات من طبقات مجتمعية مختلفة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار حلقات متصلة منفصلة، في قالب كوميدي يشارك في بطولته في حلقاته المختلفة شريف رمزي، رانيا يوسف، هشام عباس، محمد ثروت، أيتن عامر، حسن الرداد، شادي ألفونس، شريف سلامة، ميساء المغربية، سامح حسين، أحمد رزق، أحمد فتحي، مصطفى قمر، خالد سليم.