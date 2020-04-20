رئيس مدينة 15 مايو يتابع التزام المواطنين بعدم النزول للحدائق

تابع المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، تنفيذ قرارات غلق جميع الحدائق بالمدينة، ومنع أي تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبالمتابعة و المرور على كافة أنحاء المدينة؛ تلاحظ عدم وجود أي من المواطنين بالحدائق.

وأشاد رئيس الجهاز بوعي المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة من جهاز المدينة، للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.