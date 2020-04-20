ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السودان إلى 92 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة الي وفاة 2 من المصابين حسب التقارير الوبائية، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم.

وأشارت الصحة السودانية، في بيان صحفي أن الحالات والوفيات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة.

وأضافت الوزارة السودانية، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 8 حالات، موضحة أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمناطق العزل.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

كان وزير الحكم الاتحادي والي الخرطوم المُكلف الدكتور يوسف آدم الضي، أكد عدم التهاون في الإغلاق التام لولاية الخرطوم بعد التصاعد الأخير في عدد الإصابات المسجلة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الضي، عقب اجتماعه، بأعضاء حكومة ولاية الخرطوم، إنه سيتم إخضاع فترة السماح للتسوق، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، للتقييم خلال 3 أيام، وهناك اتجاه وارد لتقليل ساعات السماح بالتسوق، إذا استمرت الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الأحياء رغم أن هناك وعيا متناميا للاستجابة لأوامر الإغلاق.