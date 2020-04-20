"الغرف التجارية" تتوقع تراجع أسعار الدواجن 10 جنيهات خلال رمضان

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق، لليوم العاشر على التوالي ليباع الكيلو بأسعار تتراوح بين 31 و33 جنيهًا للكيلو، ومن المنتظر أن يستمر هذا الاستقرار حتى الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى بقيمة 10 جنيهات للكيلو ليباع بأسعار تتراوح بين 23 و24 جنيها للكيلو حتى آخر رمضان.

من جهته، قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن سترتفع قبيل أيام من شهر رمضان وتستمر خلال الأسبوع الأول، بسبب زيادة الإقبال عليها ثم تعاود التراجع بشكل كبير.

تراجع في الأسعار والطلب بشكل كبير بسبب إلغاء موائد رمضان

وأضاف "السيد"، لـ"الوطن"، أن هذا العام سيشهد تراجعا في الأسعار والطلب بشكل كبير بسبب إلغاء موائد رمضان وتعد الدواجن من السلع الأساسية كالأرز واللحوم والخضروات وتكلفة موائد الرحمن تزيد على 5 مليار جنيه سنوياً، يضاف إلى ذلك توقف نشاط السياحة حيث يشكل الطلب الفندقي على الدواجن نسبة كبيرة من الطلب.

وأضاف "السيد"، لـ"الوطن" أن استعدادات المزارع قبيل شهر رمضان زادت الإنتاج وكلها أمور تؤدى الى تراجع الأسعار ووفرة المعروض، مضيفاً: "انخفضت أسعار الكتكتوت من 16 جنيها إلى 7 جنيها ونصف خلال الأسبوعين الماضيين وبالتالي سيكون هناك انخفاضا في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خاصة في شهر رمضان، كما أن فصل الصيف يقل فيه استهلاك السولار وهو ما بعد جزء التكلفة حيث أنه يستخدم للتدفئة".

وقال إن سوق الدواجن يشهد استقرارا، رغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من أجل السيطرة على وباء كورونا والذي يعاني منه العالم.

الإنتاج المحلي للدواجين يفكي الاستهلاك.. ونصيب الفرد يصل الى 130 دجاجة سنويا

ولفت إلى أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا طفيفا في بداية القرارات الاحترازية، إلا أن الإنتاج المحلي من الدواجن يكفي للاستهلاك وهو ما يعادل 1.3 مليار دجاجة سنويا، ما يعني ان نصيب الفرد يصل الى 130 دجاجة سنويا وهي نسبة جيدة، وتفيض عن الاستهلاك المحلي، رغم الظروف المحيطة عالميا إلا أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية الاحتياجات.