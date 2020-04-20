الأسهم الأمريكية تتراجع مع انخفاض أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم، إذ تضررت أسهم قطاع الطاقة من تهاوي أسعار النفط، في حين يتأهب المستثمرون لأسبوع حافل بنتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات على حجم الضرر الناجم عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للانباء.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من اثنين بالمئة بعد دقيقتين من بدء التداول على تراجع 147.39 نقطة، بما يعادل 0.61%، إلى 24095.10 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 28.94 نفطة، أو 1.01%، إلى 2845.62 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 96.77 نقطة، أو 1.12%، إلى 8553.38 نقطة.