خليك في البيت.. سهرة رمضانية لايڤ مع الفنانة أصالة الأربعاء المقبل

تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم، تستعد الفنانة أصالة لإقامة سهرة رمضانية "أون لاين" للجمهور يشاهدونها من منازلهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينظم الحفل يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الحالي الساعة 9 مساء، ويمكنك مشاهدة الحفل عبر الصفحة الرسمية لأصالة على "فيسبوك" أو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وستحيي الفنانة أصالة الحفل بغناء مجموعة من أشهر الأغاني الرمضانية التي تناسب احتفالات الشهر المبارك، وذلك من وسط بيتها.

وكانت أصالة أحيت حفلًا غنائيًا قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" على قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".