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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:13 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يستخدم أسلوب التحليل في فهمه للمواقف التي يتعرض لها بشكل يومي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، فالاندفاع ليس في صالحك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.