أرقام وطرق التقدم بالإبلاغ عن التجمعات للتنمية المحلية

ينتظر المصريين عيد الربيع كل عام للاحتفال به والتنزه في الحدائق العامة وحضور الحفلات الموسيقية، ولكن هذا العام فرضت جائحة كورونا شكل جديد من الاحتفال بضرورة التزام المنازل، واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بغلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وإيقاف النقل العام والجماعي.

واستكمالا لإجراءات الحكومة، وجهت وزارة التنمية المحلية بضرورة إغلاق كافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات، كما ناشدت المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش والحدائق.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة معالجهات المعنية، وخصصت الوزارة طرق للشكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات عبر الطرق التالية:

- يمكن الإبلاغ عن التجمعات من خلال مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن على الرقم 15330.

- كما يمكن إرسال الشكاوى على رقم الواتس آب 01150606783.

- ويمكن إرسال الشكوى أيضا من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).