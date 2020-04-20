شواطئ فرعي نهر النيل بالغربية خالية في شم النسيم

خلت شواطئ فرعي نهر النيل بنطاق محافظة الغربية، (فرع دمياط في مدينة زفتى وفرع رشيد في كفر الزيات)، الى جانب كورنيش ترعة القاصد في مدينة طنطا، من المواطنين في شم النسيم، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللواء محمود حمزة، مدير من الغربية، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ ، مؤكدًا تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، لرقابة كافة الشواطئ بالمحافظة، والاستعداد لأي طارئ، ومراقبة أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.