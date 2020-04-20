إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى كردستان العراق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إمداد وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، بالمعدات الطبية لدعم جهود الاستجابة في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتضمنت الشحنة إمدادات بقيمة 426 مليون دولار أمريكي، شملت 151 جهازا طبيا ومستهلكات للمستشفيات، إضافة إلى 46 منصة طبية متجددة، وأدوات الطوارئ الصحية التي تكفي 200 ألف شخص لمدة 3 أشهر، كما تضمنت أجهزة تنفس صناعي ومعدات لوحدات العناية المركزة ومعدات وقاية للعاملين الصحيين.

وأكدت المنظمة في بيان أنها ستواصل تقديم الدعم التقني واللوجستي لوزارة الصحة العراقية والوزارات الإقليمية لحماية جميع العراقيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعربت الصحة العالمية، عن امتنانها لحكومة الكويت والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أتاحت مساهمتها توفير هذه الإمدادات إلى كردستان العراق.