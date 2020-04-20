الجامعة البريطانية تنعى أحد خريجيها توفي بكورونا

نعت الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد علي خريج كلية الصيدلة عام 2018، إثر وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله بأحد المستشفيات، لافتة إلى أنه كان يبلغ من العمر 24 عاما.

وكانت الجامعة البريطانية في مصر، حذرت من استخدام اسمها في أي تصريحات أو بيانات ليست صادرة عنها بشكل رسمي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات تجاه مروجي الشائعات والأكاذيب وكل من ينتحل صفة العمل بالجامعة وإستغلال اسمها في نشر الأكاذيب.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر: "لدنيا القنوات الرسمية الخاصة بالجامعة والتي ننشر من خلالها كافة البيانات المتعلقة بالأخبار المتعلقة بنا، لذلك نطالب بعدم الإنسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها التشويش على الحقائق والمساس بسلامة المجتمع، لذلك يرجى من الجميع متابعة وسائل الإعلام المعتمدة فقط من أجل التصدي لكافة الأخبار المغلوطة".

وأوضح حمد أن الشائعات المتعلقة بكورونا، باتت أخطر على المجتمع من الفيروس نفسه، خاصة وأن البعض من أصحاب العقول الضعيفة التي تعشق اختلاق القصص وفبركتها يقومون بشكل ممنهج بربطها بأمور لا أساس لها من الصحة، لكي يتمكنوا من نشر أفكارهم السامة والتأثير على المجتمع.