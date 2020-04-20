"بوتين": مسؤولية ضخمة تقع على عاتق مبتكري اللقاحات ضد كورونا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن التوصل إلى لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" يقع على عاتق المبتكرين والمطورين، واصفا بأنها "مسؤولية ضخمة".

وأشار بوتين، خلال لقاء حول وضع كورونا المستجد في روسي، إلى أنه من المهم معرفة متى سيكون اللقاح جاهزا، مضيفا: "كنت أود أن أعرف اليوم كيف تسير الأمور بشأن ابتكار لقاح ضد الفيروس".

وأوضح الرئيس الروسي: "أعلم جيدا مدى البحث العلمي المضني الجاري في هذا الاتجاه، حيث من الصعب التخمين في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنه إلى جانب الحصول على لقاح، يجب أيضا إثبات فعاليته ودرجة أمانه.

وأكد بوتين، أنه يتفهم طبيعة المسؤولية الضخمة التي تقع على عاتق المطورين، لافتا إلى ضرورة معرفة موعد جاهزية اللقاح حتى يتسنى إعداد الإمكانيات الصناعية لتجهيز اللقاح بالكميات اللازمة.

الرئيس الروسي: الصين أرسلت 150 مليون كمامة طبية إلى بلادنا

وأعلن بوتين، أن 150 مليون كمامة طبية وصلت روسيا عبر قنوات مختلفة من الصين، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في البلاد: "في الصين، عندما كان الأمر صعبًا بالنسبة لأصدقائنا هناك، أرسلنا لهم مليوني كمامة في شهر فبراير، واليوم وصل 150 مليون كمامة بالفعل من الصين عبر قنوات مختلفة".

وأضاف الرئيس الروسي، "نحن نقوم بإعداد إنتاجنا الخاص في بداية شهر مارس، تم إنتاج مليون ومائتي ألف كمامة محليًا وبحلول نهاية الشهر سينتج 3.5 مليون في اليوم، وفي المستقبل القريب سننتج 7.5 مليون".

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة لمراقبة ورصد انتشار كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 4 آلاف و268 إصابة جديدة بكوفيد-19 في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 47 ألف و 121حالة.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو وبلغت ألفين و26 حالة، وفي مقاطعة موسكو 578 حالة.