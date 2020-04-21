حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يفضل مولود برج العقرب الوحدة والعزل، إلا أنّهم يراقبون الأحداث المحيطة بهم دون ضجة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد يقترن بالقمر بمنزلك السادس ويساعدك ذلك على تحقيق توازن بين حياتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ساموزين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.