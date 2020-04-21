حظك اليوم الثلاثاء 21-4-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس شخصية اجتماعية، يحب الانخراط مع الآخرين والاختلاط بجميع ثقافات الأجناس المختلفة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.