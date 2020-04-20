رئيس البيت الفني للمسرح يكشف تفاصيل ورشة "أبدأ حلمك"

قال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن فكرة ورشة "أبدأ حلمك" بدأت وجرى تخريج 3 دفعات أونلاين، ويجرى العمل بالورشة بشكل علمي ومنهجي من خلال منصة إلكترونية للشباب الموهوب، ويقدم أساتذة الفنون محاضرات وحلقات للتدريبات ويجرى إذاعتها من خلال نافذة خاصة بموقع وزارة الثقافة.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الموهوبين من الشباب راغبي الإشتراك بالورشة يدخلوا على صفحة مسرح الشباب، موضحا أنه يكون هناك تدريب أونلاين أسبوعيا بالإضافة للمحاضرات، مؤكدا أن هناك إقبال غير طبيعي من الشباب الموهوب على هذه الورشة التدريبية.

وتابع مختار أنه يجرى اختيار الموهوبين الآن لتخريج وتدريب الدفعة الرابعة، شارحا أنه بعد تدريب وتأهيل الشباب أونلاين يكون هناك مشروع للتخرج ويواجه الخريجين الجمهور.

وشدد مختار على أن الأمر لايحتاج لواسطة أو غيرها، لأن المنصة لاتهدف لأي أغراض ربحية، كاشفا أن الطالب المنضم لورشة لابد أن يكون موهوب بالتمثيل، ويؤدي جيدا بالغناء، ويكون جيدا في الإلقاء وتكون مخارج الحروف منضبطة لديه، ويكون لديه مساحة من الإبداع.