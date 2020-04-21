بريد الوطن.. كلام من القلب عما يتعب القلب

لا صوت يعلو الآن فوق صوت فيروس كورونا اللعين القاتل الذى اجتاح العالم أجمع، وجعل نصفه حبيسى البيوت دون حركة ودون عمل، حتى أصبحت كل برامج التوك شو التى تعمل حتى فى ظل حظر التجول الذى فرض علينا، لا كلام فيها إلا عنه، ولكن لماذا وصلت مصر إلى ظاهرة حظر التجول مع أن هذا الإجراء كان مستبعداً فى الأول نوعاً ما؟ لأن للأسف وجدنا أن الغالبية العظمى من الشعب المصرى استيعابه لما يحدث قليل وبطىء فلم يعِ الخطورة التى لحقت بالبلاد، ولهذا كان القرار من سيادة الرئيس والحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطن المصرى لا لمجرد الفرض فقط، وكنت أنوى ألا أكتب فى هذا الموضوع، ولكن عندما يصل الموضوع إلى الابتعاد عن شعائرنا الدينية، لا بد من وقفة، والسؤال هل سيظل الحال على هذا حتى ونحن مقبلون على شهر فضيل ننتظره من العام للعام، ألا يمر ضيفنا هذا العام ويرحل دون إكرامه؟ ألا نصلى التراويح هذا العام؟ أعرف أن الغرض الحقيقى من هذا هو تقليل التجمعات وانتشار العدوى بين المواطنين، فلقد دمعت عيناى عندما رأيت الحرمين الشريفين خاليين والكعبة المشرفة تقف وحيدة تبكى كفتاة تشكو من آلام الوحدة وفراق الأحباب، ولكن ما هوَّن علىَّ هذا كله مشهد لم يفارقنى، وهو بعض الشباب الذين يقفون فى الهواء الطلق ويقدمون خدمات التسلية والترفيه من خلال العزف على الآلات الموسيقية المختلفة فى شرفات المنازل، للتقليل من شعور الملل والضجر من جراء الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولا نغفل أن نرفع القبعة للحكومة المصرية على تضافرها لمواجهة هذا الفيروس ومحاولة الخروج من تلك الأزمة بأقل أقل الخسائر.

ياسمين مجدى عبده

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