  الأردن: لا يوجد إصابات بكورونا في إربد.. "تسجيل حالتي شفاء"

أعلن مسؤول ملف وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الأردن، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، مقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في إربد الدكتور وائل الهياجنة عن تسجيل حالتي شفاء لمصابَين بالوباء.

وقال الهياجنة، اليوم، إن الحالتين خرجتا من قسم العزل بمستشفى الملك المؤسس بعد تماثلهما للشفاء التام، وسيخضعان لحجر منزلي لمدة 14 يوما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس قسم الرصد الوبائي، رئيس فرق الاستقصاء في محافظة اربد، الدكتور علي الزيتاوي أنه لم تسجل أية إصابة بكورونا المستجد في المحافظة.

وقال الزيتاوي إن نتائج 110 عينات جرى جمعها خلال الأيام الماضية، وأغلبها لمخالطي مصابين في اربد والرمثا، جاءت سلبية، وإن لجنة الأوبئة في محافظة اربد رفعت توصية لمحافظ اربد، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الازمة في المحافظة لرفع اجراءات العزل التي فرضت على ست مناطق في محافظة اربد، وهي سوم وجحفية وايدون والصريح والحصن وحبكا.

وشدد الزيتاوي على ضرورة التقيد باشتراطات الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار أو ظهور إصابات جديدة في المحافظة، وفي مقدمتها عدم التجمهر والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات الوقاية المختلفة.