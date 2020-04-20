تأجيل فاعليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي بسبب كورونا

تقرر تأجيل فعاليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يصادف 21 أبريل من كل عام بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية في بيان، اليوم، إنه وفي خضم تصاعد جائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات من إجراءات احترازية لاحتواء هذه الأزمة، فقد تقرر تأجيل فعاليات يوم الإعلام العربي التي كانت تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال"، والذي يتخذ في دورته الخامسة هذا العام شعار"وكالات الأنباء العربية: مهنية، موضوعية، مصداقية".

وتم تأجيل احتفالية توزيع جوائز التميز الإعلامي التي خصصت هذا العام لوكالات الأنباء العربية، وأشار قطاع الإعلام، إلى أن التفكير في تخصيص يوم للإعلام العربي، جاء انسجاما مع ميثاق جامعة الدول العربية، وتنفيذا لميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتأسيسا على المبادئ التي انطلقت منها الاستراتيجية الإعلامية العربية، واستنادا على القرارات والوثائق الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بشأن تحديث العمل العربي المشترك، واتساقا مع توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على تطوير وتنمية الإعلام العربي، وتعزيز دوره بما يتماشى مع تطور المجتمعات العربية وخدمة قضاياها.

وأوضح القطاع، أن وكالات الأنباء العربية تعتبر مصدرا رئيسا للأخبار، ومن أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا وانتشارا، حيث تحتل الصدارة في التعامل مع الأحداث وتغطيتها عبر شبكة مراسليها التي تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وتملك هذه المؤسسات إمكانيات واسعة تمكنها من استقبال الأخبار ونقلها وإرسالها إلى مكاتبها في كل مكان ليتم توزيعها، وتصل هذه الأخبار إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية المعروفة المكتوبة والمسموعة والمرئية.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في دورته العادية السادسة والأربعين التي عقدت في عام 2015 يوم 21 أبريل من كل عام للاحتفال بيوم الإعلام العربي.

ويحتفل بهذا اليوم في جميع الدول العربية تحت شعار محدد يتم اختياره، و يتم تنظيم فعاليات هذا اليوم حول مضمونه، كما ينظم احتفال مركزي على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب لتوزيع جوائز التميز الإعلامي، وتكريم الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية تقديرا لإنجازاتها ودورها البناء في خدمة المواطن العربي.