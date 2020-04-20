هاني الناظر: العالم على بعد خطوات من اكتشاف دواء فعال ضد فيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن العالم يجرب أكثر من دواء لعلاج أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "والعلم على بعد خطوات من اكتشاف دواء فعال، وهيكتشف التطعيم".

وتابع الناظر: "عدد الحالات التي شُفيت اليوم، تضاعف 3 مرات وعدد الوفيات اليوم قل عن ذي قبل، ومنحنى الحالات المصابة الجديدة مسطح، وهذا يعني أن الدولة مسيطرة على الوضع".

وأردف: "لتجنب الوفيات والحالات الجديدة يجب أن نلتزم أكثر وأن نبقى في المنزل بشكل أكبر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 11 حالة وفاة.

كما أعلنت الصحة، في بيان، خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيا.