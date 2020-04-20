فرج عامر يطالب باستغلال انخفاض أسعار النفط العالمية لدعم الصناعة

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت بالسلب على الأسعار العالمية للنفط، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعره، ومن ثم يجب الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة واستغلال الأزمة في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية.

وأشار عامر، في بيان له، إلى أن رغم انخفاض أسعار النفط العالمي، ورغم أن سعر البرميل سالب 37.5 دولار، إلا أن الحكومة ما زالت تتعامل مع المصانع بنفس أسعار الطاقة والكهرباء والغاز القديمة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على المصانع، منوهًا أن الحكومة لا بد وأن تضع استراتيجية سريعة للاستفادة من هذا الانخفاض.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة استغلال الأزمة الحالية، وتخزين احتياطي الدولة المصرية الاستراتيجي من الغاز والبترول، والتمتع بالأسعار السلبية للغاز والبترول وتحقيق مكاسب للصناعة المصرية، لزيادة قدرتها التنافسية من أجل التصدير، ومن ثم تخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.