أحمد موسى يقترح نقل الصلاة على الهواء في رمضان

تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن ما الذي يمنع إذاعة القرآن والصلاة من المساجد في رمضان؟، مؤكدا: "محدش يقدر يقولي متتكملش ومتقترحش، صاحب القرار هو صاحب القرار".

واقترح موسى، خلال حديثه ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "نسمع صوت المسجد من الأزهر أو الحسين والتلفزيون المصري ينقل وكل القنوات تنقل منه بإمام واحد، هي المساجد دلوقتي مقفولة؟ مش في مؤذن بيرفع الآذان؟".

وأضاف موسى: "إحنا مقولناش الناس تروح، إحنا أكتر ناس بتخاف على بلدها وبتدافع عنها بجد، إحنا أكتر ناس وقفنا ضد الإخوان وضد 6 أبريل".

وأشار موسى، إلى أن من يهاجمه بسبب مبادرة صوت المساجد، هم أول من تحالفوا مع الجماعة الإرهابية، وهاجموا الدولة، وقفلوا المساجد مثل مسجد رابعة العدوية وقت اعتصام الإرهابية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن التاريخ لن ينسى من ساندوا ودعموا وتحالفوا مع الجماعة الإرهابية ضد مصر.