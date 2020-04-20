الجيش اليمني يحبط تسللا للحوثيين بمحافظة حجة

أحبط الجيش اليمني، اليوم، تسللًا لمليشيا الحوثي في جبهة حرض الحدودية بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد، وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة تسلل للمليشيا في جبهة الطينة شمالي مديرية عبس بمحافظة حجة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

وشنت مليشيا الحوثي قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا على مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات الجيش في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأحبطت قوات الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، محاولات تسلل شنتها ميليشيا على عدد من مواقع وجبهات القتال غربي محافظة مأرب، وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولات تسلل للميليشيا في ميسرة جبهة صرواح، وإجبارها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقصفت ميليشيا الحوثي مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات الجيش في مواقع هيلان، والمشجح، والمخدرة، تزامن مع قصف مماثل استهدف مواقع الجيش في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة "صنعاء"، أفشلت قوات الجيش هجومًا للميليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.