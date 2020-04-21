خبير: انهيار خام النفط الأمريكي يتعلق بالبورصة.. ولن يؤثر على مصر

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت حوالي إلى أكثر من 350% ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق.

وعلق المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، على هذه الأسعار غير المسبوقة في تاريخ بيع النفط إن هذه الأسعار تتعلق بالأوراق المالية الخام وليست الأسعار الحقيقية له.

وأضاف يوسف، لـ"الوطن"، أن هذه الأسعار تتعلق بالبورصة الأمريكية وهي عمليات مضاربة بالبورصة يمكن أن تخسر أو تكسب، موضحا أن هذه الأسعار لن تؤثر على مصر أو العالم ولكنها تؤثر فقط على البورصة الأمريكية والأسواق هناك.

وأكد عدد كبير من الخبراء العالميين أن الأسعار هذه تتعلق بالعقود الآجلة الخاصة بشهر مايو، أي الشحنات الخاصة بالنفط الأمريكي الذي سيتم تسليمه للمشترين في شهر مايو، وأن الاسعار سترتفع مره أخرى، بداية من اليوم، الثلاثاء، حيث ستبدأ الأسعار الخاصة بشهر يونيو والتي تصل إلى 20 دولارا للبرميل، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف الخبراء عبر تعليقات لهم في العديد من القنوات أن الأسعار وصلت لهذا الحد بسبب قيام عدد من المضاربين بعدم ببيع الأوراق الخاصة بهم على أمل انتعاش الأسواق وفتحها، ولكن مع عدم حدوث ذلك يجب عليهم التخلص من هذه الأوراق بأي سعر لأنه "إذ لم يتم بيع الأوراق بهذه الأسعار سيتطلب عليهم اخذها براميل نفط".

وأوضح الخبراء أن وصول الأسعار بالسالب يعني أن مالك الأوراق "سيدفع الأموال للمشتري لهذه الأوراق حتي يشتريها"، ولكن هذا لن يحدث بسبب وجود مخزونات كثيرة من النفط لدى الدول، خاصة مع تقليل عدد العاملين في المصانع بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله وتوقف العديد من المصانع وهو ما يعني وجود مخزون عالي لدى الدول وأنه ليس لديها أماكن لتخزين العديد من النفط بها.