سلطنة عمان تشتري مليون حبة من "هايدروكسي كلوروكوين" من الهند

قالت وزارة الصحة في سلطنة عمان، إنها تمكنت من شراء مليون حبة من دواء "هايدروكسي كلوروكوين" من الهند، والذي اعتمدته الوزارة كأحد الأدوية المستخدمة لعلاج وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"

وأعربت الصحة العمانية، عن شكرها للجهات المعنية في الهند على تسهيل منح التصريح للحصول على هذا الدواء بشكل استثنائي، وذلك من خلال التواصل الدبلوماسي الذي تم بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكانت السفارة الإماراتية في نيودلهي، قالت في وقت سابق، إن الإمارات حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير "كميات وافية" من دواء هيدروكسي كلوروكين لها، لاستخدامه كعلاج للمصابين بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "الشحنة الأولى من الدواء، في طريقها إلى الدولة حاليا، تتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا".

وكانت أ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلنت في وقت سابق، أن الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين، من بين أدوية أخرى، تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاختبار كعلاجات محتملة لكورونا المستجد، وفقا لما كرته قناة"العربية" الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 144 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ ألف و 410 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7 حالات.

وأشارت الوزارة العمانية، إلى تماثل 238 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار "كوفيد19" في السلطنة، اجتماعًا برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، اليوم، بحضور جميع أعضائها بديوان عام وزارة الداخلية؛ لمتابعة تطوّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وشددت اللجنة العمانية، أنه نظرا لاستمرار انتشار الوباء في مواقع مختلفة في السلطنة، فعلى الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان المباك أيًا كان نوعها، مؤكدة استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

وأضافت اللجنة، أنه يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وقررت اللجنة في اجتماعها، اليوم، تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو المقبل.

وكانت السلطنة قلصت 500 مليون ريال، أي ما يوازي 1.3 مليار دولار من الميزانية العامة نتيجة خفض تقرر حديثا، مضيفة أن إجراءات جديدة ستتخذ لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت السلطنة، إلى أن التقليص جاء أثر خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي جرى اتخاذها.