  باكستان تطلب ضمانا من قطر بشأن تسديد مستحقات عمالها

طلبت باكستان ضمانا من قطر اليوم الإثنين، بشأن تسديد جميع مستحقات العمال الباكستانيين الذين طردوا من وظائفهم، بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر موقع "ريسرش سنايبرز" الباكستاني، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الطلب جاء خلال محادثة هاتفية جمعت بين مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون الباكستانيين في الخارج، ذو الفقار عباس بخاري، وأحد المسؤولين بإدارة الموارد البشرية في قطر.

وحث بخاري، الشركات القطرية على تسوية جميع مستحقات العمال الباكستانيين المسرحين، مشددا على ضرورة تزويدهم بتذاكر الطيران للعودة إلى ديارهم.

وطلب بخاري من الحكومة القطرية توفير كل الدعم لجميع الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.

وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير في وقت سابق أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة: "نقلوا إلى مراكز الاحتجاز وصودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، ثم احتجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى بلدانهم".

ودعت المنظمة: "السلطات القطرية إلى تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك".