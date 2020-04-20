رامي إمام عن تأجيل فالنتينو عن العام الماضي: ليست السابقة الأولى

قال المخرج رامي إمام، إن تأخر الانتهاء من العمل وإطالة أمده ليست المرة أو السابقة الأولى التي تمر عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث": "واجهتني ظروف شبيهة أثناء عملي على (فرقة ناجي عطا الله) لكن الأسباب مختلفة ففي المرة الأولى كانت أسباب سياسية أما في الأخيرة فكانت لدواعي إنتاجية".

وتابع: "خوف أي مخرج من تأخر اتمام العمل هو تغير ملامح أو شكل الفنانين، حيث قد يتعرض لزيادة الوزن أو نقصانه لكنه أكمل قائلا الحمد لله في فالنتينو ماحدش شكله اتغير".

‎"‎فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎