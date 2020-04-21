إصابات كورونا في تشيلي لا تزال مستمرة

وسجلت تشيلي، اليوم، 419 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقالت وزارة الصحة التشيلية: إن إجمالي حالات الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10 آلاف و507 حالات.

وبلغ عدد إصابات كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 2,473,536 فيما بلغ عدد الوفيات 170 ألف و151حالة، ووصلت حالات الشفاء منه 645 ألف و19. ليزرع في جميع دول العالم الهلع منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين.

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 139 شخصاً

سجلت وزارة الصحة التشيلية، وفاة 6 أشخاص بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات إلى 139 شخصا، موضحة أنه تم إجراء 5 آلاف و178 اختبارا أمس الأحد وأن عدد المرضى في العناية المركزة 377 مريضا منهم 296 على أجهزة التنفس الاصطناعي بينهم 92 في حالة حرجة.

من جانبه، ذكر موقع "worldometers.info" على الإنترنت، أن حالات الشفاء من الوباء في تشيلي بلغ 4 آلاف و676.

وكانت وزارة الصحة في تشيلي، أعلنت أمس الأول، تخطي إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) المسجلة في البلاد حاجز الـ10 آلاف حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 133 حالة.

وجرى إغلاق مساحات شاسعة من العاصمة "سنتياجو" التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، كما تم إغلاق جميع الشركات غير الأساسية تقريبًا منذ أسابيع، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء في نشرتها الإنجليزية.

وكانت صحفية "نيويوك بوست" الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى أن تلوث الهواء في العاصمة التشيلية، انخفض في مارس الماضي بنسبة تصل إلى الثلث حيث تم إغلاق مساحات كبيرة من المدينة لمكافحة "كورونا المستجد".

وقالت وكيلة وزارة الصحة باولا دازا، في تصريح، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية، إنه جرى تسجيل 358 حالة إصابة جديدة حتى أمس السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و88 حالة، وهو ثالث أعلى عدد إصابات في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو، مشيرة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 133 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وسجلت شيلي أول حالة إصابة بكورونا المستجد في 3 مارس الماضي واستغرقت 23 يوما لتصل إلى 1000 حالة، وفي 7 أبريل الجاري، ارتفع عدد الإصابات إلى 5000.

وسجلت بيرو، 16 ألفا و325 إصابة بكورونا في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات445، ووصلت حالات الشفاء من الوباء في البلاد إلى 6 آلاف و968. فيما سجلت البرازيل، 40 ألفا و581 إصابة بالوباء، فيما بلغ عدد وفيات كوفيد 19 في البلاد ألفين و845 شخصا، ووصل إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 22 ألفا و130.