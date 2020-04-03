بيرو تفصل الرجال عن النساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس بيرو مارتين فيزكارا، أن بلاده ستتبنى إجراءً جديدًا قائمًا على حسب نوع الجنس؛ لمنع انتشار وباء كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال فيزكارا، أمس، إنه بعد النتائج الإيجابية التي حققها التدبير القائم على نوع الجنس في بلدان أخرى، ستعتمد بيرو نفس النظام، بسبب بساطته في الكشف البصري عمن يجب ألا يكون في الشوارع، ابتداءً من اليوم الجمعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح رئيس بيرو أنه سيمكن للرجال الخروج من منازلهم في أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" فقط، بينما في أيام "الثلاثاء والخميس والسبت" يسمح للنساء بالحركة فيها فقط، ومن المقرر أن يستمر العمل بإجراء الحجر الصحي القائم على نوع الجنس في بيرو حتى الأحد 12 أبريل الجاري.

كانت الحكومة البنمية بدأت تقييد الحركة في الشوارع على حسب الجنس، يوم الأربعاء، بحجة أن الإجراء يحث الناس على العودة إلى ديارهم، حيث لا يُسمح لأحبائهم بالخروج، وحتى أمس، سجلت بيرو 1414 إصابة بفيروس كورونا، فيما توفيت 55 حالة.