روسيا تنتقد تقارير إعلامية تشيكية تتهمها بشن هجمات إلكترونية

انتقدت السفارة الروسية في التشيك، امس الاثنين، تقارير إعلامية تشيكية وصفتها بـ "الاستفزازية" لاتهامها روسيا بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات طبية في التشيك.

ونقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية، في نشرتها باللغة الانجليزية، عن السفارة الروسية في التشيك قولها في بيان نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عددًا من وسائل الإعلام التشيكية نقل عن مصادر لم تسمها في أجهزة الأمن التشيكية قولها إن روسيا متورطة في سلسلة من الهجمات الإلكترونية تم شنها مؤخرًا على مؤسسات صحية في التشيك.

وأضافت السفارة: "ما هي إلا دفعة جديدة من الأنباء الزائفة. تريد السفارة الروسية أن تؤكد على أن الهدف الوحيد لمثل هذه الأنباء هو خلق صورة مُعادية لبلدنا".

وأشارت السفارة الروسية، إلى أن هذه أصبحت ممارسة عامة أن تنشر مواد إعلامية تشيكية لا أساس لها ضد روسيا لكن تسخير كارثة كجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" يواجهها الجميع للترويج لمثل هذه المواد هو أمر تجاوز كل الحدود الأخلاقية.

وتابعت السفارة الروسية قائلة، إنها تحذر من الهجمات الإعلامية غير المسؤولة والقذرة ضد روسيا، موضحة أن كل المشاكل التي تطرأ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تُحل في إطار حوار الخبراء المتخصصين في هذا المجال وقد أبدى الجانب الروسي دائمًا استعدادا لمثل هذا الحوار.

وأوضحت السفارة، أنها تستغل هذه الواقعة لتعيد إلى الأذهان مبادرة روسيا لوضع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم الانترنت والتي وافقت عليها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2019 مشيرة إلى أن ما يدعو للأسف هو أن التشيك لم تكن بين هذه الدول.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، وضع مجموعة من العسكريين في الحجر الصحي، موضحة أن المجموعة المذكورة من المتدربين على الاستعراض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو بمناسبة عيد النصر الذي تم إلغاؤه في ظل جائحة كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان مساء أمس الاثنين، وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية - أن القرار يشمل الوحدات العسكرية التي تم انتشارها سابقًا في ميدان ألابينو للتدرب على المشاركة في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.

وأوضحت الوزارة: "أنه بالتوافق مع القرار الخاص بتأجيل موعد إجراء الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء تم تنظيم سحب الوحدات العسكرية إلى مراكز المرابطة الدائمة"، مضيفة: "بعد وصول الوحدات العسكرية إلى مراكز المرابطة الدائمة سيتم وضع كل العسكريين، الذين شاركوا في التدريبات، في حجر صحي يستغرق مدة أسبوعين".

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه سيتم تنفيذ عمليات تطهير صحي في كل وسائل النقل التي تم إشراكها في نقل العسكريين لمنع انتشار العدوى، موضحة أنه تم توفير وسائل الحماية الشخصية لكل الأفراد.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أم شيء آخر.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة العرض العسكري بمشاركة 15 ألف جندي إلى جانب المعدات العسكرية في 9 مايو المقبل للاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

بحث التعاون بين النمسا وبلجيكا وسويسرا لمواجهة أزمة كورونا2020-04-20 21:30:39 GMTالنمسا/عام/صحة و بيئة أكبرأصغرإعادة الضبط فيينا في 20 أبريل/أ ش أ/ بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين هاتفيا اليوم الاثنين مع ملك بلجيكا فيليب ورئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا الوضع الحالي في أوروبا في ضوء تطورات أزمة كورونا .وقال الرئيس النمساوي - في تصريح له اليوم الإثنين - إن بلاده تتضامن مع بلجيكا والتى تعاني حاليًا بشكل خاص من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن حماية المناخ يجب أن تلعب دورا هاما في تعزيز جهود التعاون بين دول أوروبا.وشكر فان دير بيلين، كل من سويسرا وبلجيكا على التعاون الجيد في إعادة النمساويين إلى الوطن في الأسابيع الأخيرة.