روسيا تضع آلاف الجنود في الحجر الصحي بعد إلغاء عرض عسكري 

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، إنها أمرت بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان من المقرر إقامة العرض بمشاركة ما يصل 15 ألف جندي إلى جانب المعدات العسكرية في التاسع من مايو المقبل للاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث كانت الرئاسة الروسية "الكرملين" يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي.

وأكدت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع اليوم، أن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أو ما إذا كان أي من جنودها قد مرض أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الوباء انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.